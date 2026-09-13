Глава «Росатома» Лихачев: двое военных погибли при атаке ВСУ на бензовозы ЗАЭС

Составлено ИИ-Ассистентъ

По состоянию на 10 июля 2026 года Запорожская АЭС находилась в режиме холодного останова и не вырабатывала электричество, но продолжала нуждаться во внешнем питании, в том числе для охлаждения топлива в реакторах. При отключении линий электроснабжения станция переходит на резервные дизель-генераторы, поэтому поставки дизельного топлива поддерживают не производство энергии, а аварийное энергоснабжение и ядерную безопасность объекта.

Запас топлива ограничивает время автономной работы: по комментариям Алексея Лихачева, на 10 июля 2026 года его хватало на 11 суток. При этом в октябре—ноябре 2025 года станция почти месяц получала питание от генераторов, то есть перебои с внешними линиями могут надолго повышать зависимость от дизельного резерва.

Ранее, 14 марта 2024 года, сообщалось, что повреждение топливных баков и утечка дизеля способны не только вызвать пожар, но и существенно сократить запас топлива, снизив аварийную готовность станции. Поэтому нарушение подвоза создает риск для возможности поддерживать работу резервных генераторов при новом блэкауте.