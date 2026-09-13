Глава «Росатома» Лихачев: двое военных погибли при атаке ВСУ на бензовозы ЗАЭС
Двое российских военнослужащих погибли в результате атаки ВСУ по бензовозам в Запорожской области. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
По его словам, атака произошла 11 сентября. Под ударом оказались бензовозы, доставлявшие дизельное топливо на Запорожскую атомную электростанцию.
По состоянию на 10 июля 2026 года Запорожская АЭС находилась в режиме холодного останова и не вырабатывала электричество, но продолжала нуждаться во внешнем питании, в том числе для охлаждения топлива в реакторах. При отключении линий электроснабжения станция переходит на резервные дизель-генераторы, поэтому поставки дизельного топлива поддерживают не производство энергии, а аварийное энергоснабжение и ядерную безопасность объекта.
Запас топлива ограничивает время автономной работы: по комментариям Алексея Лихачева, на 10 июля 2026 года его хватало на 11 суток. При этом в октябре—ноябре 2025 года станция почти месяц получала питание от генераторов, то есть перебои с внешними линиями могут надолго повышать зависимость от дизельного резерва.
Ранее, 14 марта 2024 года, сообщалось, что повреждение топливных баков и утечка дизеля способны не только вызвать пожар, но и существенно сократить запас топлива, снизив аварийную готовность станции. Поэтому нарушение подвоза создает риск для возможности поддерживать работу резервных генераторов при новом блэкауте.