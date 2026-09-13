В Челябинске открыли воссозданное танковое училище

В Челябинске состоялась торжественная церемония открытия воссозданного Челябинского высшего танкового командного училища (ЧВТКУ), сообщили в пресс-службе правительства региона. Учебное заведение, восстановленное по поручению президента РФ, приступило к подготовке офицерских кадров и специалистов беспилотных систем.

В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин, полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога и губернатор Алексей Текслер. В ходе церемонии начальник училища Леонид Рыжов получил Боевое знамя, а курсанты первого курса были приведены к военной присяге. Программа обучения ЧВТКУ, помимо танковых специальностей, теперь включает подготовку кадров для войск беспилотных систем с использованием современной техники.

ЧВТКУ было основано в 1941 году. За годы Великой Отечественной войны училище подготовило около 7 тыс. офицеров. Всего среди выпускников учебного заведения 20 Героев Советского Союза и 13 Героев Российской Федерации.

Евгений Рыженьков