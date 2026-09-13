Избирательные фонды на Южном Урале аккумулировали более 285 млн рублей

Избирательная комиссия Челябинской области опубликовала финансовые отчеты региональных отделений партий и кандидатов-одномандатников по состоянию на 11 сентября. Совокупный объем средств в фондах партий и кандидатов превысил 285 млн руб. Лидирующие позиции по объему привлеченного и израсходованного капитала сохраняют «Единая Россия», «Справедливая Россия» и их кандидаты, сосредоточившие основную часть электоральных бюджетов.

Согласно данным челябинского облизбиркома, региональные отделения четырех политических партий суммарно привлекли в свои фонды 132,4 млн руб. Лидером по наполнению кассы остается «Единая Россия», на счет которой поступило 55 млн руб. При этом партия демонстрирует умеренную динамику трат, израсходовав к отчетной дате 34,2 млн руб. (около 62% объема). На второе место по объему привлеченных средств вышла «Справедливая Россия» с 47,7 млн руб., которая лидирует по интенсивности финансирования кампании: израсходовано 43,7 млн руб. (более 91% фонда).

Региональное отделение партии «Новые люди» аккумулировало 22,2 млн руб., практически полностью освоив бюджет (остаток — 14,1 тыс. руб.). Сходной стратегии придерживается КПРФ, чей фонд в размере 7,4 млн руб. был полностью направлен на оплату работ и услуг к 11 сентября. Активность иных партий в финансовом выражении остается незначительной.

Фонды кандидатов-одномандатников по пяти округам суммарно составили более 152,7 млн руб. Основная концентрация капитала по-прежнему фиксируется в Магнитогорском (№191) и Челябинском (№188) округах, на долю которых приходится более 109 млн руб. привлеченных средств.

Самым состоятельным кандидатом кампании к середине сентября стал представитель Магнитогорского округа Владимир Дремов («Единая Россия»), чей фонд вырос до 40 млн руб. (израсходовано 26,2 млн руб.). Его оппонент в округе, самовыдвиженец Станислав Наумов, располагает 7,2 млн руб., из которых потрачено 6,8 млн руб. В Челябинском округе №188 лидирует Евгений Илле («Единая Россия») с бюджетом 32 млн руб., за ним следует Максим Гулин («Новые люди»), чей фонд составил 19,1 млн руб.

В Металлургическом округе №189 основной объем средств сосредоточен у Алексея Денисенко («Единая Россия») — 13,5 млн руб., в Златоустовском округе №192 лидером является Антон Ковалев («Единая Россия») с 11,6 млн руб. В Коркинском округе №190 наибольший фонд сформирован у Валерия Гартунга («Справедливая Россия») — 5 млн руб., из которых фактически потрачено 1,5 млн руб.

Евгений Рыженьков