Судно на подводных крыльях впервые отправилось в рейс из Прикамья в Сарапул

Восстановленный теплоход на подводных крыльях «Восход-50» отправился в первый межрегиональный рейс из Перми в Сарапул (Республика Удмуртия). Как сообщает министерство транспорта региона, судно вышло от причала №6 пермского речного вокзала в минувшую пятницу в 10 часов 15 минут. На первый рейс приобретено 59 билетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Дмитрия Махонина Фото: соцсети Дмитрия Махонина

.

Перед отправлением на борту теплохода открыли памятную табличку меценату и почетному жителю Перми Михаилу Антонову, который подарил судно Пермскому краю. Перевозчиком на маршруте выступает краевое предприятие «Пермское речное пароходство».

«Восход-50» был построен в 1986 году в Феодосии, добавили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Девять месяцев его ремонтировали. Специалисты восстановили корпус судна, обновили системы, установили новый главный и вспомогательный двигатели. Заменили окна и внутреннюю обшивку, обновили пассажирские помещения и капитанскую рубку, установили системы видеонаблюдения и кондиционирования, а также новое электро-, радио- и навигационное оборудование.