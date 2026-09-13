В Сосновском округе завели дело после гибели рабочего от удара током

Сосновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ) после гибели сотрудника от удара током. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, ночью 11 сентября 38-летнего рабочего подрядчика «Россети Урал» при выполнении электромонтажных работ у дома по улице Авиаторов в селе Красное поле ударило током. Он погиб на месте. Тело работника с опоры ЛЭП сняли с помощью альпинистского снаряжения.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Как отметили в пресс-службе компании «Россети Урал», рабочий являлся сотрудником подрядчика, а не самого предприятия. Организация «оказывает необходимое и полное содействие для установления всех обстоятельств ситуации».