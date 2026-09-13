В Прикамье по факту ДТП с автобусом возбуждено дело об оказании опасных услуг

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело по факту ДТП в районе поселка Челва, сообщает следственное управление. По данным «Ъ-Прикамье», оно возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и ли здоровья потребителей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что вчера после выезда на встречную полосу автомобиля Peugeot произошло его столкновение с пассажирским автобусом. В результате погиб водитель легкового авто, пострадали 22 человека, находившихся в автобусе, щесть из них госпитализированы.