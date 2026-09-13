Пожар на предприятии в Славянском районе Кубани начался после атаки БПЛА

ВСУ ударили беспилотниками по Славянскому району Краснодарского края. После атаки началось возгорание на территории одного из предприятий в Славянске-на-Кубани, сообщает оперативный штаб региона.

Упавшие обломки БПЛА также повредили газопровод в частном секторе города. Кроме того, повреждения получили четыре домовладения и поликлиника.

По последним данным, пострадал один человек. Госпитализация ему не потребовалась. По адресам, где зафиксированы повреждения, работают оперативные службы.