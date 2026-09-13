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Пожар на предприятии в Славянском районе Кубани начался после атаки БПЛА

ВСУ ударили беспилотниками по Славянскому району Краснодарского края. После атаки началось возгорание на территории одного из предприятий в Славянске-на-Кубани, сообщает оперативный штаб региона.

Упавшие обломки БПЛА также повредили газопровод в частном секторе города. Кроме того, повреждения получили четыре домовладения и поликлиника.

По последним данным, пострадал один человек. Госпитализация ему не потребовалась. По адресам, где зафиксированы повреждения, работают оперативные службы.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Пострадавшим объектом является Славянский НПЗ. 17 декабря 2025 года на его территории после падения обломков загорелись технологическое оборудование и трубопровод; площадь возгорания составила около 100 кв. м, пожар ликвидировали, пострадавших не было.

Завод выпускает мазут, судовое топливо и нафту, входит в топ-5 крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Краснодарского края и располагает установками переработки нефти, емкостями для хранения сырья и готовой продукции, собственными железнодорожными путями и эстакадами слива и налива. Возгорание затронуло элементы производственной инфраструктуры НПЗ, а не только прилегающую территорию.

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