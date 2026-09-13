Пожар на предприятии в Славянском районе Кубани начался после атаки БПЛА
ВСУ ударили беспилотниками по Славянскому району Краснодарского края. После атаки началось возгорание на территории одного из предприятий в Славянске-на-Кубани, сообщает оперативный штаб региона.
Упавшие обломки БПЛА также повредили газопровод в частном секторе города. Кроме того, повреждения получили четыре домовладения и поликлиника.
По последним данным, пострадал один человек. Госпитализация ему не потребовалась. По адресам, где зафиксированы повреждения, работают оперативные службы.
Пострадавшим объектом является Славянский НПЗ. 17 декабря 2025 года на его территории после падения обломков загорелись технологическое оборудование и трубопровод; площадь возгорания составила около 100 кв. м, пожар ликвидировали, пострадавших не было.
Завод выпускает мазут, судовое топливо и нафту, входит в топ-5 крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Краснодарского края и располагает установками переработки нефти, емкостями для хранения сырья и готовой продукции, собственными железнодорожными путями и эстакадами слива и налива. Возгорание затронуло элементы производственной инфраструктуры НПЗ, а не только прилегающую территорию.