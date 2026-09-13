От авангарда до цифры

Екатеринбургский музей изобразительного искусства (ЕМИИ) совместно с музейно-выставочным центром РОСИЗО подготовил экспозицию «Поколения новаторов. Русское искусство XX–XXI веков». Теперь в Главном здании ЕМИИ можно проследить смену художественных направлений и преемственность между поколениями: от авангарда начала XX века до произведений современных авторов. Рассматривала всемирно признанные шедевры отечественных художников София Паникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Поколения новаторов. Русское искусство XX–XXI веков»

Фото: София Паникова Выставка «Поколения новаторов. Русское искусство XX–XXI веков»

Фото: София Паникова

Коллекция, охватывающая более 100 лет истории советского и русского искусства, заняла пространство на втором этаже Главного здания ЕМИИ. В экспозицию вошли работы из собрания ЕМИИ, Третьяковской галереи, Русского музея и крупных региональных музейных коллекций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Поколения новаторов. Русское искусство XX–XXI веков»

Фото: София Паникова Выставка «Поколения новаторов. Русское искусство XX–XXI веков»

Фото: София Паникова

Первая часть выставки построена через сопоставление произведений разных периодов творчества художников. Так, ранняя живопись Казимира Малевича («Летний пейзаж с домами», 1906) вступает в диалог со зрелыми картинами («Косарь», 1912). Такое сравнение позволяет увидеть, как менялся художественный язык вместе с индивидуальным стилем мастера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра культуры РФ Сергей Першин и картина Казимира Малевича «Косарь» (1912).

Фото: София Паникова Заместитель министра культуры РФ Сергей Першин и картина Казимира Малевича «Косарь» (1912).

Фото: София Паникова

Традиция перестает быть каноном, каждое новое поколение авторов привносит собственные смыслы. Пространство русского авангарда показано как смелый художественный эксперимент, в котором обращение к символизму, французскому искусству, древнерусской иконописи и народному творчеству привело к радикальному обновлению языка отечественной живописи. Например, в серии «Беспредметная композиция» Александра Родченко, на картине «Еврейская Венера» Михаила Ларионова и «На балконе» Александра Дейнека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Поколения новаторов. Русское искусство XX–XXI веков»

Фото: София Паникова Выставка «Поколения новаторов. Русское искусство XX–XXI веков»

Фото: София Паникова

Соцреализм рассматривается в контексте формирования единой художественной системы, которая допускает поиск новых выразительных средств. Это можно увидеть на холсте «Ткацкий цех» Александра Самохвалова, «Первые тракторы» Александра Дейнека, в больших работах Юрия Пименова — «Работницы на заводе» и «Работницы Уралмаша за чаем», «Перед сменой. Бригада А.Г. Астаховой» Георгия Ряжского, «Они видели Сталина» Дмитрия Мочальского.

На кураторской экскурсии Любовь Подлеснова выделила художника Ряжского. Он был признанным автором социалистического реализма, хотя учился у Казимира Малевича. Сохранилось лишь несколько ранних произведений в конструктивистском стиле. Одна из картин — «Натюрморт с табуретом» (1915) из Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера».

Суровый стиль демонстрирует поворот искусства к более достоверному и глубокому осмыслению действительности, внутреннего мира человека, памяти о войне, труда и созидания через сдержанный и монументальный язык живописи: «В мастерской» Николая Андронова, «У Каспия» Таира Салахова, триптих «Колхозницы Дагестана» Александра и Петра Смолиных.

Нонконформизм раскрывает многообразие индивидуальных художественных стратегий, которые вышли за рамками официальной системы. Здесь показано, как творцы смогли объединить переосмысление авангардного наследия, модернизма и собственного опыта. Эту часть экспозиции украшают картины Эрика Булатова: «Деревня Чална. Восточный Пакистан», «Щель» и «Разрез». На противоположной стене вывешены работы Франциско Инфанте из цикла «Проекты реконструкции звездного неба».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Поколения новаторов. Русское искусство XX–XXI веков»

Фото: София Паникова Выставка «Поколения новаторов. Русское искусство XX–XXI веков»

Фото: София Паникова

Завершает выставку раздел современных авторов, которые обращаются к темам цифровизации, массовой культуры и воспоминаний. Они соединяют опыт предыдущих поколений с актуальными художественными практиками. Среди ярких представителей этого направления можно увидеть «Ковчег» из цикла «Внутреннее Дегунино» Павла Отдельнова, «Черный квадрат» Егора Кошелева, холст без названия из серии «Выбоины» и композицию «Схема пространства №5» Анны Желудь, «Интерфейс взаимодействия с пользователями» Matiush First.

Посетить экспозицию можно до 22 ноября.

София Паникова