Россия поднимет в ОБСЕ тему угроз гражданской авиации

Россия поднимет тему угроз гражданской авиации со стороны Украины в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщил постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский.

«Да, разумеется, эта тема напрашивается»,— ответил господин Полянский на вопрос «РИА Новости» о том, планирует ли российская сторона поднимать вопрос о безопасности в сфере авиации.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское воздушное пространство «становится небезопасным» и будет «де-факто закрыто». По его словам, беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться». Президент России Владимир Путин назвал слова Владимира Зеленского заявкой на государственный терроризм.