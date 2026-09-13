Россия поднимет в ОБСЕ тему угроз гражданской авиации
Россия поднимет тему угроз гражданской авиации со стороны Украины в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщил постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский.
«Да, разумеется, эта тема напрашивается»,— ответил господин Полянский на вопрос «РИА Новости» о том, планирует ли российская сторона поднимать вопрос о безопасности в сфере авиации.
В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское воздушное пространство «становится небезопасным» и будет «де-факто закрыто». По его словам, беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться». Президент России Владимир Путин назвал слова Владимира Зеленского заявкой на государственный терроризм.
Вынесение темы в ОБСЕ дает России дипломатическую площадку для обсуждения заявлений об угрозах гражданской авиации, но само по себе не создает механизм наблюдения или контроля. Для отправки новой миссии необходимо одобрение всех 57 стран — участниц организации, включая Россию и Украину, поэтому практические действия зависят от достижения консенсуса.
У ОБСЕ уже был опыт мониторинга конфликта: Специальная мониторинговая миссия работала в Донбассе с 2014 года, собирала информацию и докладывала о нарушениях. Однако в 2022 году ее мандат, который требовал ежегодного продления консенсусом, не удалось возобновить из-за вето России; это показывает, что обсуждение вопроса на площадке организации не гарантирует создания новой миссии или принятия решения.