В Ормузском проливе атаковано судно
Управление по контролю за морскими перевозками Великобритании (UKMTO) сообщило, что в Ормузском проливе судно было атаковано неизвестным снарядом.
«В настоящее время неизвестно о состоянии экипажа, степени повреждений и воздействии на окружающую среду. Судам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении пролива»,— указано в сообщении UKMTO.
Название судна, под каким флагом оно шло и в какой порт направлялось, UKMTO не раскрыло.
Для судов проход через Ормузский пролив при сохраняющейся угрозе превращается в операцию с дополнительными мерами безопасности. В рекомендациях от 20 июня 2026 года UKMTO указывало на мины в проливе и советовало использовать южный маршрут, держать включенными автоматическую идентификационную систему, радары и ходовые огни, поддерживать УКВ-связь и координировать действия с военно-морскими силами центрального командования ВС США.
При этом военное сопровождение не устраняет риск полностью: 17 марта 2026 года генсек Международной морской организации ООН Арсенио Домингес отмечал, что сопровождение коммерческих судов в проливе силами флота какой-либо страны не гарантирует безопасность экипажей и груза.