В Ормузском проливе атаковано судно

Управление по контролю за морскими перевозками Великобритании (UKMTO) сообщило, что в Ормузском проливе судно было атаковано неизвестным снарядом.

«В настоящее время неизвестно о состоянии экипажа, степени повреждений и воздействии на окружающую среду. Судам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении пролива»,— указано в сообщении UKMTO.

Название судна, под каким флагом оно шло и в какой порт направлялось, UKMTO не раскрыло.