Минобороны Румынии заявило о падении БПЛА на территории страны

Беспилотник упал в кукурузном поле в румынском уезде Сучава, заявило Минобороны страны. Ведомство утверждает, что БПЛА также нарушил воздушное пространство Молдавии.

«Беспилотник пересек воздушное пространство двух государств и направился в северо-восточную часть Румынии. После разведки, проведенной силами MВД, в кукурузном поле в районе Ботошеница-Маре, уезда Сучава, был обнаружен упавший летательный аппарат»,— сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.

После обнаружения БПЛА в воздушном пространстве в воздух были подняты два истребителя F-16. В уезде Ботошань, где БПЛА пролетал перед падением, объявляли воздушную тревогу. Из-за удара беспилотника о землю начался небольшой пожар, уточнило Минобороны.