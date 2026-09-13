Блогер-иноагент «Дед Архимед» объявлен в розыск

МВД России объявило в уголовный розыск YouTube-блогера Дмитрия Пуркина (объявлен Минюстом иноагентом), который публикует видеоролики под псевдонимом «Дед Архимед».

В электронной базе МВД указано, что Дмитрий Пуркин (объявлен Минюстом иноагентом) разыскивается по статье Уголовного кодекса. О какой именно статье идет речь, там не указано.

Дмитрию Пуркину (объявлен Минюстом иногентом) 53 года. На его YouTube-канал, куда блогер выкладывает видео в формате сатирических песен, подписаны более 460 тыс. пользователей. В реестр иностранных агентов включен в мае 2025 года. В феврале и июне 2026 года блогера привлекали к административной ответственности по статье о нарушении порядка деятельности иноагента.