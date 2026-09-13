Кремль поздравит режиссера Оливера Стоуна с юбилеем

Кремль передаст поздравления с днем рождения американскому режиссеру Оливеру Стоуну. 15 сентября ему исполнится 80 лет.

«Пока не знаю (поздравит Владимир Путин лично,— "Ъ"), но в любом случае какие-то поздравления мы ему передадим, конечно»,— сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам (цитата по ТАСС).

По словам господина Пескова, работы Оливера Стоуна отличает самостоятельный взгляд. «Он не идет в мейнстриме, он зачастую от этого страдает сам, потому что не идти в мейнстриме – это то, что иногда карается системой. Но он достаточно силен и талантлив, чтобы этому противодействовать»,— добавил он.

Оливер Стоун получил три премии «Оскар» за фильмы «Полуночный экспресс», «Взвод» и «Рожденный четвертого июля». В 2017 году он выпустил документальный фильм «Интервью с Путиным», который основан на беседах с президентом России.