В Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов

Спасатели нашли группу из шести туристов, которые пропали в горах Карачаево-Черкесии. Помощь медиков им не потребовалась.

«Спасатели обнаружили туристов, пропавших при прохождении одного из туристических маршрутов Карачаево-Черкесии. При спуске с Софийских озер участники группы заблудились. Спасатели сопроводили участников похода вниз к поляне и доставили в поселок Архыз»,— сообщило МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, туристы прибыли в Карачаево-Черкесию из Ставропольского края. В подразделениях МЧС их поход зарегистрирован не был. Группа проходила маршрут к Софийским озерам в Зеленчукском районе и не вернулась в назначенное время.