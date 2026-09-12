Кушнер назвал вопрос территорий самым сложным в украинском урегулировании

Зять президента США Джаред Кушнер сообщил, что территориальный вопрос остается самым сложным в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Он уточнил, что позиции сторон по-прежнему расходятся.

«Самый сложный вопрос — это по-прежнему вопрос территорий. Думаю, очевидно, что отчасти он определяется тем, что происходит на поле боя»,— сказал Джаред Кушнер на украинском форуме, участие в котором он принял по видеосвязи.

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф 5 сентября прилетали в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На форуме зять президента США добавил, что после встречи с российской стороной появились некоторые новые идеи урегулирования конфликта. Господин Кушнер выразил надежду, что в ближайшее время их удастся обсудить на трехсторонних переговорах.