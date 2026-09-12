Кушнер назвал вопрос территорий самым сложным в украинском урегулировании
Кушнер: территориальный вопрос остается самым сложным в переговорах по Украине
Зять президента США Джаред Кушнер сообщил, что территориальный вопрос остается самым сложным в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Он уточнил, что позиции сторон по-прежнему расходятся.
«Самый сложный вопрос — это по-прежнему вопрос территорий. Думаю, очевидно, что отчасти он определяется тем, что происходит на поле боя»,— сказал Джаред Кушнер на украинском форуме, участие в котором он принял по видеосвязи.
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф 5 сентября прилетали в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На форуме зять президента США добавил, что после встречи с российской стороной появились некоторые новые идеи урегулирования конфликта. Господин Кушнер выразил надежду, что в ближайшее время их удастся обсудить на трехсторонних переговорах.
Расхождение касается не только линии разграничения, но и контроля над территориями. Россия требует вывода украинских войск из подконтрольных Киеву районов Донбасса и настаивает на так называемых «Анкориджских договоренностях»: они предполагают передачу Украине всей восточной части Донецкой области при заморозке боевых действий по нынешним линиям соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. Украина отвергает вывод войск из укрепленных районов, которые российские военные не смогли занять в ходе боевых действий, продолжающихся с 2014 года.
Американская сторона прорабатывает иной механизм: превратить спорную территорию Донбасса в демилитаризованную или свободную экономическую зону под особым управлением. По сообщениям украинских источников, из-за отказа Киева выводить войска из Донбасса политическая часть переговоров остается в тупике, тогда как в военном блоке обсуждались разведение сил, механизмы мониторинга прекращения огня и критерии его нарушений.