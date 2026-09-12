Астрахань закупит блочно-модульную котельную за 24,9 млн рублей

Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Астрахани объявило закупку на поставку блочно-модульной котельной. Начальная цена контракта составляет 24,88 млн руб. К поставке требуется изделие полной заводской готовности мощностью 2000 кВт с двумя котлоагрегатами по 1 МВт каждый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / RedkinIgor Фото: t.me / RedkinIgor

Котельная должна работать в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала, с возможностью перехода на ручное управление, и быть рассчитанной на эксплуатацию при температуре от 40 до +40°C. В основном котельная должна работать на зимнем дизтопливе, резервным топливом должен быть природный газ низкого давления. В комплектацию входят дизельный генератор на 35 кВт, системы контроля загазованности, диспетчеризации и учета ресурсов, а также бак запаса воды и топлива.

Товар необходимо поставить в течение 30 дней с момента заключения контракта на ул. Коптеева, 54. Гарантия на оборудование требуется на 36 месяцев.

Нина Шевченко