Волгоградская ветстанция объявила закупку семи видов вакцин за 1 млн рублей

Волгоградская ветстанция объявила запрос котировок на поставку вакцин для ветеринарного применения. Начальная цена контракта около 1,05 млн руб. Заявки принимаются до 18 сентября, итоги подведут 21 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Всего планируется закупить семь видов препаратов. Среди них вакцины против дерматофитозов животных (Вакдерм) и отдельно против дерматофитозов кошек для профилактики и лечения микроспории и трихофитии (Вакдерм-F). Также закупят вакцины для собак: против чумы, парвовирусного энтерита, инфекционного гепатита, аденовироза и лептоспироза, а также антирабические вакцины (Гексаканивак, Дипентавак, Мультикан-6 и Мультикан-8).

Для кошек закупят вакцину против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза (Мультифел). Общее количество закупаемых вакцин для всех животных — более 2000 доз.

Поставлять препараты будут по заявкам заказчика до 31 декабря этого года. Весь товар должен быть зарегистрирован в России, иметь сертификаты соответствия и остаточный срок годности не менее 12 месяцев.

Нина Шевченко