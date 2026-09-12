Волгоградская ветстанция объявила закупку семи видов вакцин за 1 млн рублей
Волгоградская ветстанция объявила запрос котировок на поставку вакцин для ветеринарного применения. Начальная цена контракта около 1,05 млн руб. Заявки принимаются до 18 сентября, итоги подведут 21 сентября.
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Всего планируется закупить семь видов препаратов. Среди них вакцины против дерматофитозов животных (Вакдерм) и отдельно против дерматофитозов кошек для профилактики и лечения микроспории и трихофитии (Вакдерм-F). Также закупят вакцины для собак: против чумы, парвовирусного энтерита, инфекционного гепатита, аденовироза и лептоспироза, а также антирабические вакцины (Гексаканивак, Дипентавак, Мультикан-6 и Мультикан-8).
Для кошек закупят вакцину против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза (Мультифел). Общее количество закупаемых вакцин для всех животных — более 2000 доз.
Поставлять препараты будут по заявкам заказчика до 31 декабря этого года. Весь товар должен быть зарегистрирован в России, иметь сертификаты соответствия и остаточный срок годности не менее 12 месяцев.