Полузащитник Никита Мирошниченко перешел в саратовский «Сокол»

Саратовский «Сокол» объявил о пополнении состава. Новым игроком команды стал 25-летний полузащитник Никита Мирошниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПФК «Сокол» Саратов Фото: ПФК «Сокол» Саратов

Футболист провел более 70 матчей в Лиге PARI. С 2022 по 2024 год он выступал за хабаровский СКА, а последние полтора года за ярославский «Шинник».

Никита Мирошниченко — воспитанник академии петербургского «Зенита», также занимался в молодежной системе московского «Спартака». Футболист пять раз выходил на поле в составе юношеской сборной России.

Нина Шевченко