Полузащитник Никита Мирошниченко перешел в саратовский «Сокол»
Саратовский «Сокол» объявил о пополнении состава. Новым игроком команды стал 25-летний полузащитник Никита Мирошниченко.
Фото: ПФК «Сокол» Саратов
Футболист провел более 70 матчей в Лиге PARI. С 2022 по 2024 год он выступал за хабаровский СКА, а последние полтора года за ярославский «Шинник».
Никита Мирошниченко — воспитанник академии петербургского «Зенита», также занимался в молодежной системе московского «Спартака». Футболист пять раз выходил на поле в составе юношеской сборной России.