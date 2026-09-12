Над Россией за день сбили более 50 беспилотников

Средства ПВО уничтожили 53 беспилотника вооруженных сил Украины над российской территорией с 8:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, а также Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей, указано в сообщении.

По данным оперштаба Белгородской области, при ударах по региону за день погиб один человек, еще двое пострадали.