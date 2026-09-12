Над Россией за день сбили более 50 беспилотников
Минобороны: силы ПВО сбили 53 беспилотника ВСУ над Россией за день
Средства ПВО уничтожили 53 беспилотника вооруженных сил Украины над российской территорией с 8:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, а также Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей, указано в сообщении.
По данным оперштаба Белгородской области, при ударах по региону за день погиб один человек, еще двое пострадали.
Одновременное появление беспилотников над несколькими регионами означает для ПВО не одну локальную цель, а необходимость работать на разнесенных направлениях. Предыдущие эпизоды показывают, что интенсивность таких налетов может быть заметно выше: в ночь на 24 декабря 2025 года силы ПВО сбили 172 аппарата, из них 110 — над Брянской областью.
Последствия массированных налетов выходят за рамки работы расчетов ПВО: 21–22 мая 2025 года из-за атак в некоторых регионах ограничивали мобильный интернет и приостанавливали работу аэропортов, а в Москве задержали более 160 рейсов. Таким образом, при высокой интенсивности атак защитные меры могут затрагивать связь и транспорт одновременно с отражением воздушной угрозы.