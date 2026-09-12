Маск и Альтман поддержали идею главы Anthropic замедлить темпы развития ИИ

Основатель SpaceX Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман поддержали предложение главы Anthropic Дарио Амодея замедлить темпы развития искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор OpenAI Сэм Альтман

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters Гендиректор OpenAI Сэм Альтман

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Дарио Амодей заявил, что в случае неконтролируемого развития ИИ в ближайшие 6–12 месяцев технология «сможет захватить весь интернет». Он предложил крупнейшим ИИ-компаниям объединиться для создания общих стандартов безопасности и привлечь к работе независимых оценщиков.

«Дарио прав»,— написал Илон Маск на странице в соцсети Х. Сэм Альтман сообщил, что этот вопрос был основной темой обсуждения в OpenAI в последние недели. «Привлечение независимых оценщиков с таким же доступом к компании, как у сотрудников,— отличная идея, и мы поступим так же»,— написал Сэм Альтман в соцсети Х.