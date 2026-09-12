Страны БРИКС выступили против односторонних санкций

Страны БРИКС призвали к отмене односторонних санкций, отметив, что такая практика подрывает международное право, а также принципы и цели Устава ООН. Об этом говорится в принятой по итогам саммита декларации.

«Мы вновь заявляем о своем несогласии с односторонними принудительными мерами, которые противоречат международному праву и Уставу ООН, включая санкции, не утвержденные Советом Безопасности ООН»,— указано в документе.

По мнению участников саммита, у односторонних экономических санкций и вторичных санкций есть далеко идущие негативные последствия для прав человека. Такие меры непропорционально затрагивают бедное население и людей, находящихся в уязвимом положении, усугубляя цифровой разрыв и обостряя экологические проблемы.

Декларацию страны БРИКС приняли единогласно, она содержит 140 пунктов. Саммит БРИКС проходит 12 и 13 сентября. Он приурочен к 20-летию создания сообщества. На высшем уровне на мероприятии представлены восемь стран, в том числе Россия.