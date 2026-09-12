Крестный ход в честь Александра Невского в Петербурге собрал 90 тыс. человек

В Санкт-Петербурге прошло одно из крупнейших церковных мероприятий года — крестный ход в честь святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя города. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, в празднике приняли участие более 90 тыс. верующих, паломников и горожан.

Торжества начались с Божественной литургии в Казанском кафедральном соборе. После службы многотысячная колонна во главе со священнослужителями, представителями администрации и общественными деятелями прошла по Невскому проспекту с Казанской иконой Божией матери и ковчегом с частицей мощей князя Дмитрия Донского, доставленным из Москвы накануне. Ковчег был доступен для поклонения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры до 20.00 12 сентября.

Кульминацией дня стало символическое слияние трех потоков паломников на площади перед монастырем: пешего шествия с Казанского собора, процессии с ковчегом из Троицкого храма и водного крестного хода, который прибыл по Неве из крепости Орешек (Шлиссельбург).