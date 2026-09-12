Заслуженный артист России Сергей Бельский умер в 67 лет

Заслуженный артист России Сергей Аркадьевич Бельский умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщили в Липецком академическом театре драмы имени Л. Н. Толстого, где артист служил с 2004 года до последних дней жизни.

Сергей Бельский родился в 1959 году. Он окончил Алма-Атинский государственный театрально-художественный институт по специальности «актер драматического театра и кино». После учебы служил в Государственном русском театре для детей и юношества в Алма-Ате.

В 1994 году вместе с группой единомышленников переехал в город Елец Липецкой области по программе «Возрождение малых городов России». Там они основали драматический театр «Бенефис». Помимо театра Бельский снимался в кино, сыграв в фильмах «Кто ты, Всадник?» и «Людоед».

Церемония прощания с актёром пройдет 14 сентября с 11:00 до 12:30 на большой сцене Липецкого академического театра драмы имени Л. Н. Толстого.