В Прикамье 22 человека пострадали в результате смертельного ДТП с автобусом

Следственными органами СУ СКР по региону проводится проверка по факту ДТП с автобусом «Пермь-Березники». Как сообщается на сайте управления, в районе поселка Челва Добрянского округа столкнулись автобус и автомобиль Peugeot. В результате водитель машины погиб. Ход проверки контролируют органы прокуратуры Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Фото: прокуратура

По данным минздрава Прикамья, в ходе ДТП травмы различной степени тяжести получили 22 человека. Шесть из них госпитализированы. Остальные походят лечение амбулаторно.