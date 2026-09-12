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обновлено 17:58

В Прикамье 22 человека пострадали в результате смертельного ДТП с автобусом

Следственными органами СУ СКР по региону проводится проверка по факту ДТП с автобусом «Пермь-Березники». Как сообщается на сайте управления, в районе поселка Челва Добрянского округа столкнулись автобус и автомобиль Peugeot. В результате водитель машины погиб. Ход проверки контролируют органы прокуратуры Пермского края.

Фото: прокуратура

Фото: прокуратура

По данным минздрава Прикамья, в ходе ДТП травмы различной степени тяжести получили 22 человека. Шесть из них госпитализированы. Остальные походят лечение амбулаторно.