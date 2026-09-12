Дмитриев: более 20 немецких компаний заинтересовались форумом России, США и ФРГ

Бизнес-форум Россия — США — Германия запланирован на 2027 год. Он пройдет на нейтральной территории, вероятно в одной из стран Ближнего Востока или рядом с ним. Конкретное место станет известно к концу года, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По словам господина Дмитриева, на участие в мероприятии уже поступило более 20 запросов от немецкого бизнеса. Он отметил, что обращения идут «шквалом». Кроме того, инициативу поддержала партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). С американской стороны форум получил поддержку Американской торгово-промышленной палаты, из-за чего его проведение считается гарантированным.

Господин Дмитриев подчеркнул, что форум призван стать примером того, как именно бизнес-диалог помогает преодолевать барьеры, создаваемые политиками и идеологическими противоречиями. По его словам, цель мероприятия — возобновить совместные бизнес-проекты и предотвратить разрыв деловых связей из-за политических разногласий.