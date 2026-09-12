Дмитриев: более 20 немецких компаний заинтересовались форумом России, США и ФРГ
Бизнес-форум Россия — США — Германия запланирован на 2027 год. Он пройдет на нейтральной территории, вероятно в одной из стран Ближнего Востока или рядом с ним. Конкретное место станет известно к концу года, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По словам господина Дмитриева, на участие в мероприятии уже поступило более 20 запросов от немецкого бизнеса. Он отметил, что обращения идут «шквалом». Кроме того, инициативу поддержала партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). С американской стороны форум получил поддержку Американской торгово-промышленной палаты, из-за чего его проведение считается гарантированным.
Господин Дмитриев подчеркнул, что форум призван стать примером того, как именно бизнес-диалог помогает преодолевать барьеры, создаваемые политиками и идеологическими противоречиями. По его словам, цель мероприятия — возобновить совместные бизнес-проекты и предотвратить разрыв деловых связей из-за политических разногласий.
Практический смысл такого диалога — согласовать, на каких условиях западные компании смогут вернуться к проектам в России. В феврале 2025 года Москва передавала Вашингтону предложения по инвестиционно-экономическому сотрудничеству; при этом Кирилл Дмитриев подчеркивал, что американские компании смогут работать только там, где Россия будет их приветствовать, а Александр Новак — что возвращение возможно на выгодных для страны условиях.
Возобновлению мешают не только коммерческие разногласия. В 2025 году сообщалось, что требования российских властей не устраивали западный бизнес, а в феврале того же года Владимир Путин говорил о необходимости сохранить преимущества российских производителей и не допустить утраты потенциала, сформированного в период санкций. С американской стороны в июне 2026 года Марко Рубио связывал восстановление партнерства с Россией с завершением украинских событий, поэтому сам бизнес-форум не устраняет политические ограничения, а может лишь создать площадку для обсуждения проектов и условий их допуска.