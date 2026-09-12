ЦБ не нашел угрозы в зумерах

Зумеры не угрожают российской экономике. Об этом заявила Эльвира Набиуллина. Во время пресс-конференции, посвященной ключевой ставке, главу Центробанка спросили, могут ли молодые специалисты помешать росту экономики и производительности труда, если просятся на четырехдневную рабочую неделю. А работодателей часто не устраивают привычки молодых людей, в то время как рынок сталкивается с нехваткой кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Председатель ЦБ ответила, что у нового поколения, наоборот, есть преимущества:

«Да нет, не угрожают. На самом деле, на наш взгляд, проблема не в отработанных часах, а в том, насколько качественно эти часы отработаны, в производительности труда, что называется. Мы же видим, что тенденция к постепенному сокращению продолжительности рабочей недели началась не вчера. Люди сейчас работают гораздо меньше, чем 200 лет назад, но с кратно большей производительностью. У зумеров в этом плане даже, может быть, есть преимущество, потому что они выросли в цифровой среде, среди технологий. Это их естественная среда. И я это вижу по тем молодым людям, которые работают у нас, в Центральном банке: это очень ценные сотрудники, которыми мы очень дорожим».

Ранее в Федерации независимых профсоюзов обвинили зумеров в кадровом кризисе. Там считают, что молодое поколение россиян не стремится к стабильной занятости. На тему четырехдневки летом высказалось даже Министерство труда и одобрило сокращенный формат, если все стороны с ним согласны. Что думает об этом сам бизнес? “Ъ FM” спросил руководителей и основателей компаний:

Владелец маркетингового агентства «Команда Фирсанова» Анатолий Фирсанов: «Безусловно, с зумерами эта проблема сейчас прослеживается. Большое количество зумеров либо хотят очень высокий оклад, либо высокий процент и при этом не сильно заинтересованы в том, чтобы вкладываться в работу. Но, с другой стороны, в условиях рыночной экономики большое количество зумеров, которые трудоспособны и трудолюбивы, находят таких работодателей, которые не только готовы хорошо платить, но и предоставляют все необходимые условия. И такие зумеры зарабатывают. Кризис найма существует не по этим причинам». Основатель бренда RELS Иван Петраков: «Есть разница между сотрудниками, которые работают руками, и сотрудниками, которые работают по большей части головой. У первых есть четкий дедлайн и выполнение задач. Они очень заинтересованы ходить на работу, чтобы получать больше денег, и им четырехдневка не нужна. А сотрудники, которые связаны с креативом, работой за компьютером, с тех пор как начался локдаун, очень сильно привыкли к удаленке. Они ни за какие плюшки в офис не захотят ходить. Лично мне как работодателю все равно, будет задача сделана за один день или за 10 дней, главное, чтобы она была сделана хорошо». Основатель платформы управления связью «Экомобайл» Игорь Жиленко: «Сталкивался с таким вопросом, когда мы проводили стратегическую сессию в одной рекламной компании. Там, чтобы удержать коллектив, рассматривали такую возможность при условии, что все выполняют свой KPI. У них и так был гибридный график. Только со временем я понял, что для многих это представляет невероятную ценность. Я встретил одного человека, с которым мы вместе пересекались на одном объекте, который свой отпуск распиливал по пятницам. То есть у него как такового отпуска не было: у него были четырехдневные рабочие недели с мая по сентябрь, потому что он очень любил проводить время на даче». Сооснователь сервиса «Битрикс-24» Сергей Рыжиков: «Люди предпочли бы работать и четыре дня в неделю, и даже два, а может, и вообще не работать, если при этом будут платить деньги. Выработка, конечно, не зависит напрямую от числа рабочих дней или от часов, но в определенной корреляции она, конечно, находится, и компании стремятся по максимуму использовать рабочее время сотрудников».

На четырехдневную систему летом вынуждено перешли некоторые российские предприятия тяжелой промышленности, им не хватало заказов. Последним на систему перешел воронежский «Тяжмехпресс», а ранее сокращенный график вводили «КамАЗ», АвтоВАЗ и ГАЗ.

Анжела Гаплевская