Ахиллесовый контракт

Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов покинул расположение команды и заявил, что больше не будет играть за клуб при действующем гендиректоре Иване Савине. Форвард улетел в родной для себя Владивосток. По сообщению «Спорт-Экспресса», хоккеист планирует подать жалобу и обратиться с иском против клуба в гражданский суд. В «Тракторе» уверены в своей правоте и сообщили, что готовы ответить на претензии Кравцова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Кравцов собирается покинуть «Трактор». Клуб против

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Виталий Кравцов собирается покинуть «Трактор». Клуб против

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Конфликт с клубом возник у игрока после того, как он в июле получил тяжелую травму — разрыв ахиллова сухожилия — и перенес операцию. Восстановление игрока ожидается, по разным оценкам, в декабре-январе. Предметом разногласий стала величина выплат игроку во время восстановления.

В интервью «Матч ТВ» Кравцов отметил, что ему предложили неприемлемые условия.

«Мне предложили действующий контракт перевести в такие бонусы, которые будет трудно получить после травмы. То есть надо набирать минимум «очко за игру». Кроме этого, есть обязательство — пройти с «Трактором» первый раунд. Только в этом случае выплатят все бонусы, которые и составляют сумму моего нынешнего контракта… Я сказал в клубе: «Извините, но на это не согласен». А мне ответили, что другого предложения не будет. Я сказал: «Ну, хорошо». И улетел домой во Владивосток, где продолжаю восстанавливаться»,— отметил игрок.

Гендиректор «Трактора» Иван Савин в разговоре с корреспондентом «Ъ — Южный Урал» рассказал, что уверен в юридической корректности позиции клуба, который, несмотря на тяжелую травму игрока, собирался делать на него серьезную ставку после восстановления. И неоднократно предлагал и самому Виталию, и его агенту варианты урегулирования разногласий, которые могли бы как минимум частично компенсировать игроку его финансовые потери.

«Дело в том, что Виталий получил травму во время индивидуальной тренировки, когда самостоятельно готовился к началу предсезонной подготовки. То есть, не во время тренировок или игр в составе команды. Или, если применять аналогию с производством — не в цеху, не у станка. В этом случае выплаты игроку корректируются в строгом соответствии с его контрактом, соответствующим регламентом КХЛ и трудовым законодательством»,— отметил господин Савин.

По информации «Ъ — Южный Урал», контракт «Трактора» с Виталием Кравцовым действует до окончания сезона 2027\28. Оклад игрока составляет 75 млн руб. в сезоне 2026\27 и 85 млн руб. в сезоне 2027\28. После получения травмы ежемесячные выплаты игроку, по данным «Ъ — Южный Урал», могут составлять в соответствии с бюллетенем около 150 тыс. руб. в месяц. Будучи здоровым, игрок зарабатывал бы примерно в 40 раз больше.

При этом, по словам Ивана Савина, выплаты по контракту застрахованы, но травма, полученная не во время трудовой деятельности в клубе (тренировки, игры) по действующему регламенту не является страховым случаем.

«Я не раз разговаривал с Виталием, старался убедить его в том, что команда по-прежнему верит в него и ждет. И предлагал варианты. Игрок посчитал нужным, чтобы по финансовым вопросам мы продолжили общение с его агентом Юрием Николаевым. Мы так и сделали, и сделали агенту несколько предложений, которые бы в итоге во многом компенсировали те потери, которые он понес из-за травмы. В частности, мы предложили перенести часть денег в бонусы и премиальные, как за личные, так и за командные достижения в этом сезоне»,— отметил Савин.

По словам гендиректора «Трактора», клуб уверен в прочности и законности своей позиции и готов к судебным разбирательствам. Кроме того, в команде не намерены и рассматривать предложения о продаже игрока.

«Я согласен, если меня обменяют. Это могло бы стать выходом из ситуации. Главное для меня — быть здоровым, играть в хоккей и находиться в тех условиях, когда меня уважают и дают раскрыть свой потенциал»,— отметил в интервью «Матч ТВ» господин Кравцов.

«„Трактор“ много сделал для Виталия, мы каждый раз давали ему возможность проявить себя после его возвращений из НХЛ. Мы рассчитывали на него как на лидера коллектива, как на площадке, так и за его пределами. На то, что он поможет быстрее прогрессировать нашей многочисленной и талантливой молодежи»,— резюмировал Иван Савин.

Виталий Кравцов — лучший бомбардир «Трактора» за всю историю выступлений клуба в КХЛ. На счету 26-летнего форварда 413 игр за команду, в которых он забросил 122 шайбы и отдал 117 результативных передач, набрав таким образом 239 очков.

Нападающий не раз покидал челябинский клуб и уезжал выступать в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в Северной Америке, однако несколько его попыток закрепиться в НХЛ результата не принесли, и игрок каждый раз возвращался в Челябинск. По регламенту КХЛ спортивные права на игрока до его 28-летия принадлежат «Трактору».

В сезоне-2025/26 форвард набрал 37 (14 шайб и 23 передачи) очков в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 3 (две шайбы и голевой пас) очка в четырех играх плей-офф. «Трактор» в сезоне 2025\26 занял шестое место в таблице Восточной конференции с 75 очками в 68 матчах и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Ак Барсу» в серии со счетом 1:4.

Нападающий не раз покидал челябинский клуб, и уезжал выступать в Национальную хоккейную лигу в Северной Америке, однако несколько его попыток закрепиться в НХЛ результата не принесли, и игрок каждый раз возвращался в Челябинск.

Дмитрий Моргулес