РФ и Индия подготовили меморандум о новом этапе сотрудничества по атомной энергетике

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практический смысл нового этапа — расширить сотрудничество за пределы действующих проектов: индийские компании могут получить доступ к российским технологиям малых модульных реакторов, локализации производства ядерного топлива и плавучих АЭС. В 2026 году принятый в Индии закон SHANTI Act заменил Закон об атомной энергии 1962 года и Закон о гражданской ответственности за ядерный ущерб 2010 года, сформировав единое регулирование ядерного сектора. Ранее сотрудничество на АЭС «Куданкулам» рассматривалось как основа для локализации оборудования и топлива и создания новых объектов генерации, включая малой мощности.

Одним из технологических направлений могут стать энергосистемы IV поколения. Проект «Прорыв» с реактором БРЕСТ-300 предусматривает замкнутый топливный цикл: отработавшее топливо реакторов ВВЭР после переработки предполагается повторно использовать в реакторах на быстрых нейтронах, что должно сократить объем радиоактивных отходов.

Участие индийской стороны может строиться и через локализацию отдельных компонентов: в 2025 году «Росатом» предлагал Индии сотрудничество в строительстве малых плавучих АЭС и работу по их локализации с учетом индийских компетенций в судостроении. Задел для расширения взаимодействия был подтвержден и на политическом уровне: в ходе визита президента России в Индию 4–5 декабря 2025 года лидеры двух стран договорились формировать новую повестку в области мирного использования атомной энергии.