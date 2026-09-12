Няни разные нужны

С началом учебного года в Москве традиционно вырос спрос на услуги нянь. При этом, как рассказали “Ъ FM” участники рынка, требования родителей к кандидатам в 2026-м заметно ужесточились. Теперь от помощниц ждут постоянного повышения квалификации, знания иностранных языков и справок от психиатра. Отдельный тренд столицы — это няни из-за рубежа. Во сколько обходятся такие помощницы?

Уставшие родители и растущая нагрузка — знакомая многим картина. При этом сидеть дома с ребенком «до победного» некоторым семьям просто невыгодно. Полный отказ от работы ради воспитания в будущем обходится гораздо дороже. Неудивительно, что, по данным СМИ, почти каждая 10-я российская семья готова отдавать за услуги няни до половины зарплаты одного из супругов. Такая помощница перестала быть человеком, который «просто сидит с ребенком». Сегодня от няни ждут знаний полноценного специалиста по детскому развитию, отмечает Исполнительный директор агентства «Ваша няня» Надежда:

«За последние два года спрос вырос примерно на 30–40%. Причины простые: многие семьи работают в режиме 24/7 и хотят делегировать часть забот. Выросла культура осознанного родительства: люди ищут не просто помощника, а профессионала, который умеет развивать ребенка, в том числе выстраивать режим и работать с эмоциями. Если говорить честно и без округлений, стоимость услуг российских нянь сейчас составляет от 60 тыс. до 220 тыс. руб. в месяц. Цена зависит от графика, необходимости выезжать за границу, возраста ребенка, квалификации няни и других задач».

Сильнее всего за год — почти на 40% — вырос интерес к няням с частичной занятостью, говорит Вице-президент Ассоциации компаний по подбору домашнего персонала Наталия Линькова:

«Сейчас как раз золотое время, самый сезон высокого спроса — он закончится где-то в конце сентября. В 2026 году упал спрос на работу вахтой: со стороны нанимателей он снизился примерно на 15-20%. Спрос на работу с проживанием увеличился у тех, кто живет в основном в Новой Москве либо за Москвой, то есть в пригородах, в частных коттеджных поселках. В этом году существенно вырос спрос на частичную занятость — примерно на 37%. Спрос на полную занятость снизился некритично. Упала покупательская способность. Работодатели в большинстве своем стали готовы платить менее высокую ставку либо стали более придирчивыми».

Также родители активно интересуются нянями из Филиппин, отмечают эксперты. В последние два года это вновь стало трендом в столице. Главный плюс для родителей — возможность с рождения погрузить ребенка в языковую среду. Филиппинки общаются на английском в быту, без учебников и уроков. Кроме того, нанимателей привлекает их терпение и готовность работать по гибкому графику с проживанием. Однако легально нанять такую помощницу сложно и дорого из-за визовых барьеров. По этой причине многие из них в России работают нелегально, рассказал учредитель агентства English Nanny Валентин Гроголь:

«Что касается филиппинских нянь, ситуация интересная: в целом спрос есть. У филиппинцев есть свои хорошие качества: они относительно недорогие, трудоспособные, у многих приличный английский язык. Но граждане Филиппин входят в список миграционно опасных стран, поэтому официально получить для них визу крайне дорого и сложно, и практически никто этим не занимается. Стоимость оформления получается выше, чем зарплата этой филиппинки. Большая часть из них находится по туристическим или бизнес-визам, грубо говоря, не до конца легально. Филиппинская няня стоит приблизительно 150-200 тыс. руб. в месяц».

За проживание, расширенный функционал и свободный английский иностранные няни могут получать до 300 тыс. руб. в месяц. При этом, по словам собеседников “Ъ FM”, уже второй год подряд высоким спросом в России пользуется и персонал из Китая.

Анжела Гаплевская, Ангелина Зотина