Страны БРИКС обеспокоены атаками на мирные ядерные объекты под гарантиями МАГАТЭ
Страны БРИКС выразили обеспокоенность из-за нападений на гражданскую инфраструктуру и мирные ядерные объекты, которые находятся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Это следует из принятой по итогам саммита декларации.
«Ядерные гарантии, безопасность и охрана должны всегда соблюдаться, в том числе в условиях вооруженных конфликтов, с целью защиты людей и окружающей среды от вреда», — говорится в документе.
Декларация содержит 140 пунктов по различным вопросам. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявлял, что документ принят единогласно и никто из участников не высказал возражений.
Гарантии МАГАТЭ означают, что специалисты агентства регулярно проверяют ядерную инфраструктуру на предмет незаявленной деятельности и контролируют соблюдение государством обязательств по использованию ядерных материалов исключительно в мирных целях. В рамках ДНЯО агентство инспектирует объекты и публикует отчеты, поэтому доступ к ним важен не только для наблюдения, но и для подтверждения выполнения взятых обязательств.
Удары по таким объектам создают сразу две проблемы. Во-первых, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждал, что военная активность вблизи действующей АЭС с большими объемами ядерного топлива может привести к серьезной радиационной аварии с пагубными последствиями для людей и окружающей среды в Иране и за его пределами; по его словам, ядерные объекты и близлежащие районы никогда не должны подвергаться ударам. Во-вторых, прекращение инспекций лишает международный контроль возможности регулярно проверять ситуацию на месте.
Показательный пример — Иран: в декабре 2025 года сообщалось, что агентство не получало доступа к атакованным объектам в Натанзе, Исфахане и Фордо, а инспекции там прерваны с июня. Именно недопустимость нападений на иранские ядерные объекты под гарантиями МАГАТЭ ранее отдельно упоминалась в декларации саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.