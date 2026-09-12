Страны БРИКС обеспокоены атаками на мирные ядерные объекты под гарантиями МАГАТЭ

Страны БРИКС выразили обеспокоенность из-за нападений на гражданскую инфраструктуру и мирные ядерные объекты, которые находятся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Это следует из принятой по итогам саммита декларации.

«Ядерные гарантии, безопасность и охрана должны всегда соблюдаться, в том числе в условиях вооруженных конфликтов, с целью защиты людей и окружающей среды от вреда», — говорится в документе.

Декларация содержит 140 пунктов по различным вопросам. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявлял, что документ принят единогласно и никто из участников не высказал возражений.