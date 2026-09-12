Умер продюсер «Последнего императора» и «Маленького будды» Джереми Томас

Британский продюсер, лауреат «Оскара» и основатель кинокомпаний Recorded Picture Company и Hanway Films Джереми Томас умер в возрасте 77 лет. О его смерти сообщает журнал «A Rabbit's Foot», главный редактор которого, Чарльз Финч,— давний друг Томаса.

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Фото: Stephane Mahe / Reuters Джереми Томас

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Джереми Джек Томас родился 26 июля 1949 года в Лондоне. Его отец Ральф Томас (1915-2001) был режиссером, снявшим серию экранизаций комедийных рассказов о докторе Спэрроу с Дирком Богардом в главной роли. Режиссурой также занимался дядя Джереми Томаса — Джеральд. Сразу после окончания школы Томас устроился в монтажную студию, где успел поработать над «Золотым путешествием Синдбада» Гордона Хесслера и несколькими картинами Кена Лоуча.

Свой первый фильм Томас спродюсировал в 1974 году. Им стал австралийский вестерн Филлиппа Мора «Бешеный пес Морган». Несколько лет спустя Томас вернулся в Великобританию и стал продюсером хоррора Ежи Сколимовского «Крик», за который получил гран-при жюри Каннского кинофестиваля.

Всего за свою карьеру Томас стал продюсером более 80 картин. Среди них «Автокатастрофа» и «Опасный метод» Дэвида Кроненберга, а также «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» Нагисы Ошимы с Дэвидом Боуи в главной роли. За фильм Бернардо Бертолуччи «Последний император» о жизни Пу И Джереми Томас получил в 1988 году «Оскар». Картина также принесла ему премию BAFTA за лучший фильм. Несколько лет спустя он также спродюсировал другую картину Бертолуччи — «Маленького Будду» с Киану Ривзом и Бриджит Фондой.

В 2006 году Томас получил Европейскую кинопремию за выдающийся вклад в мировой кинематограф, а в 1991 году — специальную награду BAFTA за выдающийся вклад в кино. Последней продюсерской работой Томаса стал «Браный уcлюдок» (Bucking Fastard) Вернера Херцога с сестрами Руни и Кейт Мара в главных ролях. Премьера картины прошла на недавнем Венецианском кинофестивале.

Евгений Белоусов