Страны БРИКС призвали Израиль вывести силы с территорий Ливана

Страны-участницы БРИКС призвали Израиль вывести военные силы с территорий Ливана и осудили нарушение режима прекращения огня. Об этом говорится в декларации, принятой 12 сентября по итогам саммита в Нью-Дели.

«Мы осуждаем продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, а также суверенитета и территориальной целостности Ливана», — следует из документа.

Отдельно в документе подчеркивается роль Временных сил ООН (ВСООНЛ) в Ливане, которые обеспечивают безопасность и свободу передвижения представителей и техники ООН. Страны БРИКС также выразили соболезнования в связи с гибелью миротворцев, служащих в составе ВСООНЛ, и призвали привлечь к ответственности виновных в нападениях.