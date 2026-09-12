Один человек погиб и 20 пострадали в ДТП с автобусом в Пермском крае

Легковой автомобиль Peugeot столкнулся с автобусом вблизи поселка Челва Пермского края. Водитель иномарки погиб. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Пострадали 20 пассажиров автобуса, уточнили ТАСС в краевом Минздраве.

ДТП произошло на трассе Пермь — Березники. По данным МВД, у легкового автомобиля лопнуло колесо. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в автобус. После столкновения автобус съехал в кювет.

В больницу доставили 11 человек, сообщили в Минздраве. У некоторых диагностировали переломы. Остальные девять пострадавших, в том числе ребенок, от госпитализации отказались. Всего автобус перевозил 44 пассажира, сказали ТАСС в прокуратуре Пермского края.