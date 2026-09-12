Глава СК запросил доклад после крушения самолета в Татарстане

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту крушения легкомоторного самолета Cessna 172 в селе Шемордан Сабинского района Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Самолет упал в огороде частного дома, погибли два человека, находившиеся на борту. Татарская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и взяла расследование на контроль.

Анар Зейналов