В Самаре ограничено движение на пересечении улицы XXII Партсъезда и Московского шоссе

В Самаре до 21:00 14 сентября ограничено движение на пересечении улицы XXII Партсъезда и Московского шоссе, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Частично перекрыт перекресток. Часть контактной сети троллейбусов временно отключена.

Три маршрута работают по временным схемам: № 17 в сторону железнодорожного вокзала — через ул. Стара-Загора и проспект Кирова; № 19 в сторону Ново-Садовой и № 20 в сторону вокзала — через проспект Кирова. Остальные маршруты, следующие прямо по Московскому шоссе, работают как обычно.

Сабрина Самедова