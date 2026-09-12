Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане два человека погибли при крушении самолета Cessna-172

В селе Шемордан Сабинского района Татарстана при крушении легкомоторного самолета Cessna-172 погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).

Татарская транспортная прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехали заместитель Татарского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. На контроле ведомства установление обстоятельств и причин падения самолета, а также ход и результаты расследования.

Анар Зейналов