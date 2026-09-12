Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что Эфиопия является надежным партнером России на африканском континенте. По его словам, связи между странами «продолжают развиваться на принципах равноправия, взаимной выгоды».

«Все развивается очень хорошо с момента нашей последней встречи и в торговли, и в инвестициях. И мы очень благодарны за стипендии для наших студентов»,— сказал премьер Эфиопии на встрече.

Владимир Путин также оценил вклад Эфиопии в БРИКС и пригласил Абий Ахмеда на саммит Россия--Африка, который состоится в Москве 28 и 29 октября.