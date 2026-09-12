В Татарстане 95% домов получили паспорта готовности к отоплению

В Татарстане паспорта готовности к отопительному периоду оформлены на 95% жилищного фонда. В работе остаются 885 домов в 34 муниципалитетах. Об этом на совещании в Доме правительства республики сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Готовность котельных, по словам министра, составляет 99%. Незавершенными остаются 24 объекта — 23 в Казани и один в Лениногорском районе.

В сфере образования подготовлены 3127 объектов. В работе остался один — детский сад в Набережных Челнах. В здравоохранении готовы 1908 объектов, последний незавершенный находится в Камско-Устьинском районе.

Главам муниципальных районов поручено взять подготовку оставшихся объектов на личный контроль и оформить паспорта готовности в полном объеме до установленного срока, 15 сентября

Отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд. Прошлый сезон в Казани стартовал 29 сентября и завершился 7 мая.

Анар Зейналов