В Оренбурге после капремонта открылся старейший подземный переход на улице Шевченко

В Оренбурге после капитального ремонта открыли старейший подземный переход на улице Шевченко, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Специалисты укрепили конструкцию: усилили плиты и привели в порядок железобетонные элементы. Теперь на стенах — вентилируемый фасад из керамогранита, ступени сделаны из гранита, а потолок — из композитного материала», — говорится в сообщении.

Кроме того, смонтированы пандусы для маломобильных горожан, навесы из поликарбоната, водосточная система. Переход оснащен автоматизированным светодиодным освещением и видеонаблюдением.

Работы выполнило ООО «Новый век» при поддержке ПО «Стрела». До ремонта объект был закрыт из-за аварийного состояния.

Как отметили в администрации Оренбурга, расположенный поблизости наземный переход больше не функционирует.

Сабрина Самедова