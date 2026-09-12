Мирная жительница пострадала в результате удара дрона ВСУ в Белгородской области

В районе села Солохи Белгородского округа дрон ВСУ ударил по автомобилю. Была ранена мирная жительница. Как сообщил региональный оперативный штаб, женщина получила акубаротравму и была госпитализирована в городскую больницу №2 Белгорода.

Автомобиль после удара сгорел полностью. Помимо этого, сообщается о повреждении нескольких автомобилей и частных домовладений осколками беспилотников.

Атаки беспилотных летательных аппаратов (FPV-дронов) продолжались и в других населенных пунктах региона. В городе Шебекино пострадали крыша частного дома, фасад социального объекта, четыре автомобиля и грузовик. В селе Графовка вследствие взрыва дрона загорелся грузовик, который удалось потушить. Пострадали также окна частного дома и легковой автомобиль.

В селе Вознесеновка дрон ударил по территории предприятия, вызвав возгорание двух грузовых машин и здания цеха. В селе Терновое пострадали остекление и кровля частного дома. В Новооскольском округе в селе Немцево повреждена кровля социального объекта. В Красной Яруге выбиты окна, посечены фасад дома и автомобиль.