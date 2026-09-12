В Чебаркуле нашли винтовку французской армии 19-го века

В подразделение лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Челябинской области поступила из Чебаркуля винтовка Fusil Modeled 1874 калибром 11 мм. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Оружие передал местный житель после разбора вещей в частном доме своего отца. Он нашел сверток материи с ружьем и затвором под половицей. За добровольную сдачу предмета горожанин получил 20 тыс. руб. Эксперты-криминалисты межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» проводят исследование редкого экземпляра. По данным полиции, винтовку могут признать объектом культурного наследия.