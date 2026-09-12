Подростка, подозреваемого в нападении на водителя, отправили под домашний арест

В Перми Свердловский райсуд избрал меру пресечения в отношении несовершеннолетнего, которому инкриминируются хулиганские действия в отношении водителя трамвая. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в СУ СКР по Пермскому краю, он отправлен под домашний арест. Ранее подросток был задержан на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ в рамках уголовного дела о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, 9 сентября 2026 года фигурант напал на остановке общественного транспорта на водителя трамвая. Он зашел в кабину транспортного средства и нанес ему удар в лицо, после чего скрылся.