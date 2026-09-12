Путин: система международных отношений «дает сбой» из-за отдельных стран

Формирование многополярного мира проходит «не без сложностей», считает президент России Владимир Путин. По его словам, система международных отношений «дает сбой» из-за некоторых стран, стремящихся разжигать конфликты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Путин поднял эту тему на заседании XVIII саммита БРИКС. О каких странах идет речь, он не уточнил, но сказал, что эти государства «привыкли мыслить колониальными категориями» и «делить мир на цветущий сад и дикие джунгли», а также «жить за чужой счет».

«Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила»,— убежден российский президент.

Помимо этого, отметил Владимир Путин, разжигаются застарелые очаги напряженности, также страны провоцируют новые конфликты. «В результате дает сбой вся система международных отношений. Снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов»,— подчеркнул президент России.

В 2022 году тогдашний глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сравнил Европу с садом, в котором сочетаются политическая свобода, экономическое процветание и стремление к социальному равенству, а остальную часть мира назвал джунглями. Эти слова вызвали недовольство ОАЭ, которые назвали высказывания дипломата расистскими. Господин Боррель с этим не согласился, но извинился за свое высказывание.