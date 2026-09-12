Более 50 тысяч человек пришли в Челябинске к мощам Спиридона Тримифунтского

По данным полиции, за три дня к мощам Спиридона Тримифунтского, выставлявшимся с 9 по 11 сентября в Христорождественском соборе Челябинска, пришли более 50 тысяч верующих. Челябинская митрополия в сообщении на своем сайте оценила количество пришедших в «десятки тысяч человек».

Верующие шли к реликвии, привезенной в Челябинск с греческого острова Корфу, круглосуточно. Пик посещений пришелся на 10 сентября. Общественный порядок, кроме сотрудников правоохранительных органов, поддерживали около 130 волонтеров, сообщает Челябинская митрополия.

Всего ковчег с мощами святого посещает по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 13 российских городов. После Челябинска ковчег с мощами отправился в Екатеринбург.

Дмитрий Моргулес