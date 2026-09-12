Проект здания пермского производителя роботов получил положительное заключение

Проектная документация административно-производственного здания ООО «Роботех», которое планируется возвести на Бродовском тракте, получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом свидетельствует информация в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ). Заключение выдало московское ООО «Проммаш тест экспертиза». Проектную документацию подготовило новосибирское ООО «Стройбизнесгруппа проект».

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В 2023 году проект ООО «Роботех»: «Организация центра компетенций по разработке и производству высокотехнологичного оборудования» получил статус приоритетного инвестпроекта. Обществу предоставили земельный участок на Бродовском тракте в аренду без проведения торгов. На нем «Роботех» намеревается возвести административное здание, место для открытого хранения, а также производственный корпус площадью не менее 3 тыс. кв. м.

Предприятие наладит выпуск импортозамещающего оборудования, в центре организуют производство промышленных роботов-манипуляторов, установок аддитивной печати и автоматизированного оборудования для перемещения, позиционирования и складской логистики. Компания планировала инвестировать в проект около 216 млн руб., срок реализации — 2023–2029 годы.

Пермское ООО «Роботех» основано в 2019 году. Компания занимается производством промышленных многофункциональных роботов и трех моделей 3D-принтеров для предприятий металлургической промышленности под брендом Robotech. Учредителем является бывший вице-президент ГК «Новомет» Евгений Пошвин, он владеет 75% долей компании. С февраля 2026 года компанию возглавляет Алексей Падучев. Выручка предприятия в 2025 году составила 818 млн руб., чистая прибыль — 211 млн руб. С ноября 2024 года компанию возглавлял Денис Худяков, который покинул должность в феврале 2026 года. Господин Худяков владеет 10% дочерней компании «Роботеха» — НПО «Роботех».