Личность сделке не помеха

Объявление о продаже особняка американского актера Стивена Сигала на Рублево-Успенском шоссе сняли с продажи на «Циане». Об этом сообщается на сайте сервиса. Объект площадью 500 кв. м был выставлен на продажу в январе за 700 млн руб., в мае цена была снижена до 650 млн руб. Как ранее сообщали в консалтинговой компании NF Group, резиденция актера включает в себя основной двухэтажный дом, а также гостевой дом с баней и беседку-барбекю, расположенные на лесном участке в 15 соток.

Потенциальные покупатели обычно обращают внимание не на личность владельца, а прежде всего на расположение участка, а также качество дома и других построек, отметил владелец компании «АИМ» Илья Менжунов:

«На данный момент в первую очередь смотрят не на статус, а на полезность объекта и его ликвидность. Если дом хороший, качественный, расположен в хорошей локации, то он востребован. Средний срок экспозиции в данных ценовых диапазонах — плюс-минус от шести до восьми месяцев. Но объект может быть продан и быстрее, и дольше. В среднем, если он находится в хорошем месте, — шесть-восемь месяцев. На статус, еще раз подчеркну, возможно, кто-то обратит внимание, но далеко не все.

Может ли имя Сигала, наоборот, негативно влиять на цену? Вы знаете, это субъективно. На самом деле все зависит от индивидуальных качеств потенциального покупателя. За долгие годы работы, когда мы продавали объекты тех или иных известных людей, я, если честно, нечасто встречал негативную реакцию на этот момент. Люди не отказывались от просмотров или покупок. В основном все-таки смотрели на технические характеристики».

Такие объекты, как резиденция Стивена Сигала на Рублево-Успенском шоссе, обычно реализуются через закрытые продажи, рассказала управляющий партнер Инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт. По ее словам, их в Подмосковье сейчас не так много из-за достаточно активного спроса:

«Основная проблема домов известных людей, либо каких-то знаковых объектов в том, что их размер не всегда поражает воображение. Это может быть и небольшой дом, но расположенный в очень живописном месте или с очень хорошим адресом. Большинство собственников, понимая опасность оказаться в информационном поле — это же не нужно никому, ни продавцу, ни покупателю, — стараются такие объекты продавать в закрытом формате, через доверенных партнеров, брокеров, банки. Банковский сектор в этом случае оказывает незаменимую поддержку.

Хорошие объекты вымылись с рынка, а когда появляются какие-либо жемчужины, то у каждого специалиста — брокера, эксперта по недвижимости — уже есть список тех, кто ищет что-то подобное. И в принципе в ближайшие два-три месяца после объявления о начале продаж те, кто должен посмотреть объект или, по крайней мере, ознакомиться с ним, уже получают информацию.

Если после трех месяцев ничего не произошло, тогда, наверное, нужно подумать: либо с ценой не угадали — такое тоже бывает, — либо пора выходить на открытый рынок и работать по-другому. Что касается дома господина Сигала, то он абсолютно точно соответствует цене. Желаю ему, честно говоря, удачи с продажей. Просто ему не повезло, что информация об этом вышла в публичное пространство».

На вторичном рынке элитной загородной недвижимости Подмосковья за первые шесть месяцев этого года было продано 150 лотов, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2025-го.

Андрей Загорский