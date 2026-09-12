Минсельхоз работает над возможностями для ввоза в Россию жирафов из ЮАР
Минсельхоз РФ обсуждает возможности для ввоза жирафов из Южно-Африканской Республики (ЮАР) для российских зоопарков, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, сейчас стоит вопрос о поиске карантинной площадки для проверки животных.
«Бегаем уже второй год за представителями ЮАР, чтобы они нам дали хоть одного жирафа, чтобы мы его как-то проверили и привезли счастливо в страну», — заявила госпожа Лут в интервью ИС «Вести».
Министр сельского хозяйства добавила, что попросила Россельхознадзор отправиться в ЮАР за животными, чтобы провести мероприятия по карантину и привезти их в Россию. Госпожа Лут напомнила, что с 2012 года жирафы не ввозятся из ЮАР из-за эпидемии ящура.
Возможность ввоза зависит не только от наличия карантинной площадки. Сначала российская сторона должна получить развернутые сведения о распространении в ЮАР ящура, африканской чумы свиней, птичьего гриппа и других заболеваний, которые важны для ветеринарной оценки животных.
После оценки этой информации стороны должны согласовать условия импорта диких животных. Поэтому карантин и проверка жирафов выступают не отдельной формальностью, а частью процедуры, в которой учитываются эпизоотическая обстановка в стране вывоза и согласованные ветеринарные требования.