«Ижсталь» заняла 16-е место в рейтинге ВХЛ по итогам первой домашней серии

По итогам первой домашней серии хоккейный клуб «Ижсталь» занял 16-ю строчку рейтинга регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Три матча из четырех завершились поражением. Всего у «сталеваров» три очка. Аналогичное число поинтов еще у четырех команд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Домашняя серия проходила с 5 по 11 сентября. «Ижсталь» проиграла воскресенскому «Химику» (2:4) и двум коллективам из Санкт-Петербурга — «СКА-ВМФ» (2:3Б) и «Динамо СПб» (4:6). «Сталевары» всухую обыграли московскую «Звезду» (3:0). Все игры проходили на ледовом катке «Олимпиец» в Ижевске.

Выездная серия из трех игр откроется 16 сентября. «Ижсталь» встретится с «ЦСК ВВС» в Самаре. 18 и 20 сентября «сталевары» сыграют с «Нефтяником» в Альметьевске и «Барсом» в Казани.