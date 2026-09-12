В Самаре отметили День города на закрытой площадке

В Самаре 11 сентября прошло торжественное мероприятие к 440-летию города, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

На закрытой площадке собрались почетные граждане, представители ветеранских и некоммерческих организаций, территориальных общественных самоуправлений, сотрудники правоохранительных органов и силовых структур, работники образовательных учреждений, деятели культуры и искусства, спортсмены и т. д.

Со сцены жителей города поздравили губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов и глава Самары Иван Носков.

Сегодня, 12 сентября, на Софийской набережной стартовал киномарафон «Снято в Самаре», приуроченный ко Дню города. В течение двух дней жителям и гостям города покажут лучшие киноработы, созданные в Самаре и о Самаре.

Сабрина Самедова