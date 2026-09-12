Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу заявил, что значительная часть государств, входящих в БРИКС, близка к мировоззрению Москвы и осознает ошибки европейских властей. При этом он отметил, что не все члены объединения обязательно полностью разделяют позицию России — в подходах могут иметься определенные нюансы.

Господин Песков подчеркнул, что для Москвы главным остается видение президента Владимира Путина. Также он напомнил слова главы государства о том, что Россия никому не угрожает, а все вопросы были урегулированы по итогам Второй мировой войны.

Отдельно представитель Кремля пояснил, что просчеты европейских руководителей отражаются в конкретных показателях экономической ситуации, в частности в цене на топливо. По его словам, именно эти ошибки заставляют страны Европы искать альтернативы, и ситуация здесь измерима цифрами.