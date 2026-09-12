Песков: многие страны БРИКС понимают ошибки европейских властей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу заявил, что значительная часть государств, входящих в БРИКС, близка к мировоззрению Москвы и осознает ошибки европейских властей. При этом он отметил, что не все члены объединения обязательно полностью разделяют позицию России — в подходах могут иметься определенные нюансы.
Господин Песков подчеркнул, что для Москвы главным остается видение президента Владимира Путина. Также он напомнил слова главы государства о том, что Россия никому не угрожает, а все вопросы были урегулированы по итогам Второй мировой войны.
Отдельно представитель Кремля пояснил, что просчеты европейских руководителей отражаются в конкретных показателях экономической ситуации, в частности в цене на топливо. По его словам, именно эти ошибки заставляют страны Европы искать альтернативы, и ситуация здесь измерима цифрами.
БРИКС действует не как единый блок с общей линией по всем вопросам, а как формат, в котором участники координируют действия ради собственных интересов. Поэтому близость отдельных стран к позиции Москвы не означает автоматической поддержки каждого российского подхода: само сотрудничество официально описывалось как ненаправленное против доллара или других валют, а как средство обеспечить интересы участвующих стран.
Разногласия проявлялись, в частности, в вопросе расширения объединения. В августе 2023 года сообщалось, что Индия и Бразилия выступали против стремления Китая быстро увеличить число участников, хотя присоединиться к группе хотели 19 стран. В октябре 2024 года появлялись сведения, что Индия не хочет превращения БРИКС в антиамериканскую коалицию и потому против расширения, однако индийский МИД эти сообщения опроверг.